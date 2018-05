Combinazioni Champions League, volata finale tra Roma, Lazio e Inter per terzo e quarto posto: i risultati utili alle tre squadre a due gare dal termine del campionato

Combinazioni Champions League, entra nel vivo la lotta per la qualificazione alla prossima edizione della prestigiosa competizione europea per club. Sarà battaglia fino all’ultimo minuto della Serie A tra Roma, Lazio e Inter: tre squadre per terzo e quarto posto, futuro tutto da scrivere. Attualmente, grazie alla vittoria contro l’Udinese, i nerazzurri si sono portati a -1 dalle due formazioni capitoline, impegnate rispettivamente con Cagliari e Atalanta. Quali sono le possibili combinazioni e i risultati utili alle tre squadre? Scopriamolo insieme!

La Lazio sta affrontando in questi minuti l’Atalanta, una gara delicata per la formazione di Simone Inzaghi reduce da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare giocate. Nell’ultimo turno i biancocelesti affronteranno all’Olimpico l’Inter ma potrebbero festeggiare con 90’ d’anticipo la qualificazione in Champions League vincendo contro Atalanta e Crotone: il Biscione sarebbe a -4 e anche in caso di vittoria resterebbe al quinto posto. Per la Roma, che questa sera sfiderà il Cagliari, vale lo stesso discorso della Lazio, con i nerazzurri che devono sperare in un passo falso delle due capitoline per agganciare la terza-quarta posizione. Fari puntati in particolare sull’undici biancoceleste, atteso dall’ostica sfida con la Dea e dalla trasferta dello Scida con il Crotone. Attenzione anche al calendario della Roma, che ospiterà all’Olimpico la Juventus nel prossimo turno e che chiuderà il campionato al Mapei Stadium con il Sassuolo.