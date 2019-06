Come giocherà la difesa a 3 dell’Inter con Antonio Conte

Tra Skriniar, De Vrij e il probabile arrivo di Godin, Conte ha tanta scelta per la difesa a 3 dell’Inter. Scopriamo come giocherebbe

L’arrivo di Antonio Conte può essere uno shock per il futuro dell’Inter. Oltre a Skriniar e De Vrij, sembra ormai fatta per l’annuncio di Godin.

Nel caso schierasse la sua amata difesa a 3, è verosimile che l’uruguagio possa stare al centro: come terzo, dovrebbe accorciare spesso in zone avanzate del campo. Inoltre, Godin non ha tanta qualità palla al piede, quindi da terzo avrebbe tante responsabilità in costruzione. In caso di difesa a 3, probabile l’ex Atléti al centro, Skriniar a destra e De Vrij a sinistra.