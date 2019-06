Come giocherà la Juve di Sarri: gli scenari tattici

Sarri è il nuovo allenatore della Juve. Scopriamo come giocherebbero con lui oggi i bianconeri

Anche se il mercato della Juve è in divenire, la rosa attuale sembra avere molte delle caratteristiche per una squadra di Sarri. Tanta qualità nel palleggio sia dietro che in avanti, con Bonucci e Chiellini che si esalterebbero nel trovare i compagni alle spalle della linea di pressione avversaria.

Il 433 sembra oggi scontato: Ramsey come interno sinistro farebbe faville, mentre Bentancur a destra potrebbe consacrarsi. Oltre che l’impiego di Bernardeschi, sarà interessante valutare l’utilizzo di Pjanic: Sarri potrebbe o utilizzarlo alla Jorginho, col bosniaco che dovrebbe semplificare il proprio gioco, o alzargli il raggio d’azione. E l’attacco…