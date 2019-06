L’ambizione di Commisso non ha limiti: ecco la nuova Fiorentina

Rocco Commisso vuole costruire una grande Fiorentina: ecco tutti gli obiettivi di mercato del patron americano

La nuova Fiorentina di Commisso dovrà seguire 3 principi base: proporre un calcio divertente (come la prima era Montella); fare di tutto per conquistare un posto in Europa; cercare di italianizzarsi. Al resto ci penserà il patron italo-americano che è molto ambizioso e vuole riportare la viola tra le grandi del nostro calcio.

Ecco perchè gli obiettivi di mercato, come spiega La Gazzetta dello Sport, sono di primissimo piano. Per un attimo la nuova proprietà americana ha pensato al colpo a effetto: Higuain (ma l’argentino guadagna 7 milioni a stagione, impensabile). Più facile che il primo arrivo a Firenze sia quello di Bennacer. A centrocampo piace anche Duncan che potrebbe arrivare in uno scambio con Simeone. In attacco piace Inglese ma alla metà della cifra richiesta del Napoli (30 milioni) e se Veretout dovesse accasarsi alla Roma l’ipotesi è quella di uno scambio con El Shaarawy. O, in alternativa, con Under.