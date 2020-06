Commisso: «Un altro colpo alla Ribery? Non faccio promesse che non mantengo»

Rocco Commisso ha parlato durante la conferenza stampa virtuale del prossimo mercato della Fiorentina e del futuro di Iachini e Pradè

IACHINI – «Se sarà confermato la prossima stagione? Mi ha impressionato, lavora molto. E’ stato malato in questi mesi e non lo sapevo, ha tutto il mio supporto. Dobbiamo vedere cosa succede in questo finale di stagione, io chiedo all’allenatore e alla squadra di continuare il percorso che abbiamo lasciato senza scherzi, così da fare nuovi progetti».

PRADÈ – «Lui è confermato, ho chiamato Barone dicendogli di rassicurare Pradè che sarebbe stato confermato»

MERCATO – «Un altro colpo come Ribery? Non vi prometto niente perchè non posso promettere cose che non posso mantenere. Non voglio dire bugie, voglio dire cose che sono sicuro di poter mantenere».