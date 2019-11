Comunicato ufficiale Napoli: «Sbagliato parlare di ritiro punitivo»

Secondo comunicato del Napoli diramato nella giornata odierna dopo il rifiuto dei giocatori di andare in ritiro: la posizione della società

Il Napoli, dopo il comunicato in cui affermava di essere pronto a tutelare i propri diritti in ogni sede competente, rilascia una seconda nota sul proprio sito ufficiale.

«Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di stampa lo abbiano erroneamente qualificato “ritiro punitivo”. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. – aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e inequivocabile: “Questo e’ un ritiro costruttivo e non punitivo”».