Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti nella classica conferenza stampa di vigilia per presentare la sfida Juve Atalanta che andrà in scena sabato 10 marzo alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.

Tra i temi di giornata, il recupero di McKennie, l’importanza della qualificazione in Champions e la valorizzazione dei giovani.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI JUVE ATALANTA