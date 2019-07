Conferenza Diawara: «Il mio idolo è sempre stato Yaya Touré» – VIDEO

Conferenza Diawara, il centrocampista parla dei suoi idoli: «Kantè? Non so dire se gli assomiglio, mi sono sempre ispirato a Yaya Touré»

Il nuovo centrocampista della Roma, Amadou Diawara, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione. All’ormai ex Napoli è stato chiesto se Kantè potesse essere un giocatore adatto a cui ispirarsi. La sua risposta:

«Non lo so, lui è di altissimo livello, non posso dire se somiglio a lui (ride, ndr). Il mio idolo è Yaya Touré, gli altri sono giocatori di altissimo livello, ma io mi vedo più in lui che altri».