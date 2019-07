Conferenza Fonseca, si delineano le prime differenze col passato

Conferenza Fonseca, il portoghese conferma l’ottimo rapporto con Petrachi. A differenza di quello tra Monchi e Di Francesco…

Paulo Fonseca ha subito sorpreso tutti, debuttando in conferenza con una breve frase in italiano. È il primo obiettivo del tecnico della Roma, quello di imparare la lingua per integrarsi subito al meglio. Una conferenza semplice, senza strafare, ma che ha fatto intuire diverse cose. Come la netta differenza tra il presente e il passato nel rapporto tra allenatore e direttore sportivo. Non è un mistero, secondo anche le parole di Totti, che l’anno scorso Monchi abbia portato avanti un mercato di “testa propria”, senza assecondare le richieste di Di Francesco.

Cosa che, al giorno d’oggi, sembra ben lontana. Questo perché i primissimi acquisti capitolini di Petrachi, ovvero Spinazzola, Diawara e sopratutto Pau Lopez sono stati tutti concordati con Fonseca. Lo ha confermato il portoghese con le sue dichiarazioni: «Tra noi due c’è complicità. Stiamo cercando le opzioni migliori della squadra. O lui mi propone un calciatore ed io lo analizzo o viceversa. Cerchiamo di prendere decisioni migliori, dove entrano anche decisioni economiche. Insieme cerchiamo di scegliere le persone migliori per rinforzare la squadra».