Conferenza Giampaolo-Milan: la decisione su Kessie, Laxalt e non solo

Il neo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha risposto alle domande relative all’attuale rosa dei rossoneri

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico del Milan, Marco Giampaolo, l’ex Samp ha risposto alle domande relative all’attuale rosa dei rossoneri. Ecco le sue parole: «Bennacer? Non è arrivato. Dove mancano i giocatori di qualità? Voglio prima conoscere bene i calciatori della rosa del Milan».

«Mi dispiace di non poter disporre dei vari Kessie, Laxalt, Cutrone, Paquetà, Bonaventura. Prima di muoverci seriamente in qualsiasi direzione devo capire chi può partire e chi può restare. Devo capire i giocatori funzionali al Milan. Mi prendo un periodo di riflessione. In questo momento partiamo con un numero di calciatori ridotto».