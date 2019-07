Conferenza Mancini: «Roma, qui per migliorare. Su Fonseca…» – VIDEO

Gianluca Mancini si presenta alla Roma: ecco le parole del nuovo centrale giallorosso in conferenza stampa – VIDEO

Ecco le prime parole di Gianluca Mancini, nuovo difensore della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

ROMA – «Sono contento di stare qui, devo ancora migliorare tanto su vari aspetti come la rapidità e le marcature anche a zona, essendo abituato a marcare a uomo. Darò il massimo per questa maglia, non ho mai avuto dubbi sulla scelta di venire qui».

FONSECA E I COMPAGNI – «Il mister mi ha parlato, mi ha detto alcune situazioni tattiche da sviluppare in campo. Difesa alta, grande pressing e circolazione di palla. Vuole impostate il gioco dal basso. Ci dice di non avere paura e rimanere alti, per non far ragionare l’avversario. Compagni che mi hanno colpito? Ce ne sono tanti, la rosa è molto forte. Se devo fare un nome dico Kolarov».