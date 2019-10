Conferenza stampa Acerbi: «Italia giovane ma forte. Mancini porta idee»

Conferenza stampa Acerbi, il difensore della Lazio e della Nazionale interviene direttamente dal ritiro degli azzurri a Coverciano

Il difensore della Lazio e della Nazionale italiana, Francesco Acerbi, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro degli azzurri. Queste le parole del calciatore:

«Speriamo di fare una bellissima partita e di vincere, facendo divertire la gente. Vogliamo continuare la striscia consecutiva di vittorie, qualificandoci prima possibile all’Europeo. Per noi, per la città, per l’Italia: vogliamo chiudere il cerchio. Voglio l’Europeo, poco ma sicuro: voglio andarci non solo da comparsa. Voglio dimostrare sul campo, con la Lazio e qui con mister Mancini, la mia voglia d’andare. Siamo un gruppo giovane ma forte, serio. Il mister ha portato idee e serenità che valorizzano le qualità dei giocatori in campo».