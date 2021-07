Alaba: «Real Madrid club migliore al mondo. Numero 4? Vi spiego»

David Alaba si presenta in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del nuovo difensore del Real Madrid che ha scelto la numero 4

Giornata di presentazione per David Alaba al Real Madrid.

REAL MADRID – «Questo è un sogno che diventa realtà. È il club più grande del mondo e l’unica cosa che posso dire è che non vedo l’ora di giocare. Mi hanno offerto questo numero perché non ce n’erano molti di più. So cosa rappresenta questo numero al Real Madrid ed è quello che voglio dimostrare. Non sono venuto al Real Madrid per confrontarmi con altri giocatori. Continuerò ad essere David Alaba. Continuerò a dare il mio contributo e a livello umano sarò me stesso».

MERCATO – «Personalmente ho deciso Real Madrid per crescere come giocatore e come persona. Ho ricevuto tante offerte, ma credo che questa fosse la sfida che cercavo».

ZIDANE – «Certo che mi è dispiaciuto che Zidane abbia lasciato il club ma ero anche molto contento che fosse il prossimo Ancelotti perché lo conosco già e sono molto sicuro che andremo d’accordo».

MBAPPE‘ – «Giocare con Mbappé? E’ un fuoriclasse ma credo sia una domanda da rivolgere ad altre persone».