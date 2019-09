Conferenza stampa Ancelotti: «Milik e Insigne recuperati, Llorente titolare? Vi dico che…»

Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico azzurro alla vigilia della sfida di domani pomeriggio contro la Sampdoria

SPOGLIATOI – «Stanno procedendo celermente, speriamo possa essere tutto a posto. La mia è stata una esternazione fatta col cuore, c’è ancora preoccupazione perché gli spogliatoi dovevano esserci consegnati il 31 agosto perché al Napoli spettano gli arredi e se arrivi a questo punto senza la consegna, allora arriva la mia amarezza e delusione. Lo stadio è stato rimodernato e credo che la città di Napoli meriti uno stadio all’altezza»

SQUADRA – «La condizione è buona, i nazionali non hanno avuto particolari problemi. Chi è rimasto qui ha lavorato bene, gli infortunati hanno recuperato, Insigne e Milik hanno iniziato a lavorare in squadra e non hanno più problemi. Ora devo valutare io, ma a breve saranno tutti a disposizione. Lozano è arrivato ieri sera, si allena oggi ma non ha problemi. Poi con tutti a disposizione inizia questo ciclo di gare importanti».

LLORENTE – «Llorente è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti a disposizione. Domani potrebbe giocare»