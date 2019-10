Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico azzurro al termine della sfida del Grande Torino tra Toro e Napoli

Carlo Ancelotti, a margine del pareggio a reti bianche contro il Torino, è intervenuto in conferenza stampa: «Avevamo iniziato bene, non è vero che siamo stati troppo passivi. Ma c’è stata troppa timidezza in fase di rifinitura: abbiamo creato poco e finalizzato male».

Il tecnico del Napoli ha poi aggiornato sulle condizioni di Hysaj: «Ha patito una fattura costale: dovrà stare a riposo qualche giorno, poi potrà riprendere a lavorare».