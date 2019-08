Conferenza stampa Andreazzoli: ecco le parole del tecnico del Genoa, in vista della partita contro la Roma

Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa: «Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica qual è l’obiettivo stagionale».

«A Roma ho molti amici, ho vissuto lì dieci anni della mia vita. La Roma mi ha dato tanto. Però sono un professionista e cercherò di dare loro un dispiacere. Solo Criscito ha avuto un lieve attacco febbrile, per il resto la rosa è al completo».