Conferenza stampa Arnautovic: «Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio»

Il neo acquisto del Bologna Marko Arnautovic si è presentato in conferenza stampa

Marko Arnautovic, neo acquisto del Bologna, si è presentato in conferenza stampa nel day after della firma sul contratto che lo legherà al club felsineo per i prossimi tre anni.

VOGLIA DI CALCIO – «I primi contatti sono avvenuti sei mesi fa e dopo tutto questo tempo finalmente sono qua. Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio. Ci siamo sentiti anche con il mister e mi hanno sin da subito dimostrato la voglia di avermi con loro. Sono molto contento di essere qui».

ACCOGLIENZA TIFOSI – «È stato un momento speciale, per me e per la mia moglie. Lo ricorderemo per tutta la vita. Non mi era mai capitato. Appena li ho visti ho voluto fermarmi a salutare e ringraziare tutti i tifosi che mi hanno aspettato e accolto davanti all’hotel. So che qui ci può essere tanta pressione, ma sono abituato a gestirla. Una squadra è formata da tanti giocatori e non dipenderà solo da me. Non possiamo dire di essere da Europa ora ma possiamo lavorare per raggiungere tutti i nostri obiettivi».