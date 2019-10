Conferenza stampa Bonucci: «Obbligati a regalare all’Italia una serata storica»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore azzurro alla vigilia del match contro la Grecia di domani sera

Insieme a Roberto Mancini c’era anche Leonardo Bonucci in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Grecia, che potrebbe regalare il pass per Euro2020 agli azzurri. Le parole del difensore azzurro.

QUALIFICAZIONE EUROPEO – «Sarebbe emozionante, raggiungere un obiettivo con così largo anticipo non è mai successo. Significa che stiamo facendo un grande lavoro, se lo faremo sarà con un grande pubblico, sarebbe bello festeggiare un obiettivo così importante. Ci aspettiamo il massimo da chi sarà intorno a noi, sarà un Olimpico bellissimo e noi abbiamo il dovere di regalare una serata storica all’Italia»

NUOVO MODO DI GIOCARE – «Avevamo provato questo nuovo modo di interpretare il calcio. Ci metteva paura perché pressiamo alti, alle volte concediamo delle ripartenze. Ma ci abbiamo creduto ed è merito del mister che ha saputo darci nella maniera giusta. Quando ti diverti in mezzo al campo tutto diventa più facile. Quando riescono le cose che provi in allenamento, con i giocatori di qualità che abbiamo, scendere in campo diventa bello. Abbiamo riportato entusiasmo dalla nazionale dopo l’Europeo2016 e la disfatta delle qualificazioni al Mondiale. Abbiamo trovato identità»

BLOCCO JUVE – «Unico bianconero in Nazionale? Sono anche l’unico italiano alla Juventus, ogni tanto, ahahah. È una situazione particolare, c’è sempre stato un blocco e alle volte questo è importante per gestire mondiali ed europei, diventa tutto più facile. Il gruppo però è stato da un po’ di anni insieme, è affiatato, consolidato, ci troviamo a meraviglia giorno dopo giorno»