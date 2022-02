Conferenza stampa Calhanoglu: «Col Liverpool bisognerà far gol. Il nuovo ruolo mi piace»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu ha parlato alla vigilia della partita contro il Liverpool

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Liverpool.

ERRORE DA NON FARE – «Con il Real abbiamo sempre fatto bene, sia in casa che fuori. Ci è sempre mancato qualcosa però, in fase realizzata soprattutto. Domani sarà uguale e dobbiamo fare gol se creiamo e dobbiamo chiudere la partita».

STAGIONE – «Il mio segreto è il cuore e la mentalità. Il club ha tanta mentalità, ha vinto lo Scudetto. Poi il Mister gioco in un altro ruolo rispetto al Milan, un ruolo in cui mi piace stare perché tocco di più la palla. Il resto poi dipende da me».

