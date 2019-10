Conferenza stampa Cancelo: «Noi favoriti, come Juve, Real e Barcellona»

Conferenza stampa Cancelo, ecco le parole del difensore del Manchester City in vista del match di Champions contro l’Atalanta

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, il difensore del Manchester City Joao Cancelo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Champions? È un titolo che cerco da quando sono ragazzino, sono venuto qui, prima ero alla Juve. Sono squadre che vogliono vincere la Champions, sono venuto qui per il tipo di calcio, possiamo vincerla, senza dubbio. Favorite? Noi possiamo vincere, come la Juventus, il Real Madrid, il Barcellona. Qui per Guardiola, è il miglior allenatore del calcio attuale».