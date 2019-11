Conferenza stampa Conte: «Scudetto? Non ha senso parlarne»

Conferenza stampa Conte, l’allenatore dell’Inter presenta alla vigilia la partita della sua squadra contro il Bologna

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Dall’Ara contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni:

«Bologna? Affrontiamo una squadra intensa e ottima che fa grande pressione. Nonostante la battuta d’arresto di Cagliari è in forma. La prepareremo bene, dovremo dare tutti il cento per cento. Scudetto? Dobbiamo guardare a noi e uscire sempre con la maglia sudata. Oggi è difficile parlare di altre cose, non sarei serio. Innesti? C’è sintonia tra di noi, ma sappiamo quanto dobbiamo lavorare. Il nostro percorso inizia quest’anno».