Conferenza stampa Conte: «Deve esserci la voglia di migliorare sempre»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare la partita di domani contro il Sassuolo

L’allenatore dell‘Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico:

«La squadra ha lavorato non bene, ma benissimo durante la sosta. C’è impegno, voglia e determinazione, quando vedi questo durante l’allenamento e le partite questo ti deve lasciare sereno. Le partite si possono anche non vincere, ma la voglia deve esserci sempre, di fare e di migliorare. Tutti devono considerarsi titolari. Ci sono momenti in cui qualcuno dimostra di più e di meno, ma ho fiducia in tutti quelli che fanno parte della rosa. Sanchez? Grande dispiacere da parte di tutti, parliamo di un ragazzo che avevamo recuperato e che ci sta dando un importante apporto».