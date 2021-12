Conferenza stampa D’Aversa: «Dobbiamo dare risposte dopo la sconfitta di Firenze»

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: le parole del tecnico della Sampdoria

POST FIRENZE – «Sicuramente la Lazio ha dei valori importanti, con giocatori che sanno risolvere la partita in ogni momento. Dobbiamo dare risposte dopo la sconfitta di Firenze».

SQUADRA – «Sotto l’aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo. Fisicamente stanno bene. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione per portare a casa il risultato che è l’unica cosa che conta».

LAZIO – «La Lazio è una squadra completa, sono bravi a saltare fuori dalla pressione con palla su Milinkovic. Dialogano bene tra di loro. Hanno qualità in attacco con Immobile. Ti possono mettere in difficoltà da tutti gli aspetti. Va valutato che stanno cercando di cambiare la filosofia di gioco. Quando si affrontano le squadre che possono essere superiori a noi, noi dobbiamo metterci voglia, determinazione per fare il risultato positivo. Tanto dipenderà da noi. Bisogna volerle determinate situazioni affinché il risultato sia positivo».