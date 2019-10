Conferenza stampa D’Aversa: «I tre punti domani varrebbero doppio»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma in vista della partita di domani contro il Genoa

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Genoa. Ecco le parole dell’allenatore:

«Dobbiamo andare in campo con alcune componenti fondamentali: intensità, determinazione. Laddove non le mettiamo in campo abbiamo difficoltà. Dobbiamo fare di tutto per fare risultato. Sia noi che loro stiamo lottando per un obiettivo. I punti valgono doppio. Domani non sarà una partita semplice, la classifica non rispecchia il valore del Genoa».