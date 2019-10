Conferenza stampa De Leo: «Ripartiamo dalla voglia di rivalsa»

Conferenza stampa De Leo, il vice di Mihajlovic al Bologna presenta con le sue parole la gara contro la Lazio

Il vice di Mihajlovic al Bologna, Emilio De Leo, ha presentato in conferenza stampa la partita della sua squadra contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni della vigilia:

«In ogni gara ci aspettiamo di fare punti, senza distinguo tra gare facili o difficili. Abbiamo sempre l’obiettivo di fare il massimo e di fare la nostra prestazione. Nel corso della settimana c’era rabbia e voglia di rivalsa, quindi siamo ripartiti da qui. Dobbiamo essere più incisivi con tutti, non solo con gli attaccanti. Lazio? Li rispettiamo tanto, hanno costruito un gruppo solido. Sono forti fisicamente e non gli manca la personalità».