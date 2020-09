Conferenza stampa De Silvestri: «Avevo bisogno di stimoli e Bologna è il posto giusto»

Conferenza stampa De Silvestri: le parole dell’esterno del Bologna nella conferenza di presentazione

Lorenzo De Silvestri ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bologna. Le sue parole riportate da TMW.

BOLOGNA – «Appena arrivato ho fatto un colloquio singolo con il mister nel quale mi ha detto ciò che si aspetta da me dentro e fuori dal campo. La scelta del Bologna è stata mia, ero ben convinto su quello che doveva essere il mio futuro. In estate ho raggiunto la squadra più tardi in attesa della scadenza del contratto con il Torino, ma nel mentre mi sono sempre allenato. Bologna era quello che volevo dopo gli anni a Torino, società che ci tengo a ringraziare. Avevo bisogno di stimoli e qui a Bologna è possibile. Ho trovato un ambiente dinamico e all’avanguardia…il primo impatto è molto positivo».

MIHAJLOVIC – «Abbiamo fatto diverse esperienze insieme, ci siamo ritrovati in tante situazioni. Con lui e con tutto lo staff siamo cresciuti, ci siamo dati una mano. Sono contento di essere qua perchè voglio raggiungere un nuovo step importante della mia carriera, e lo posso fare in un ambiente in cui tutta la squadra ha grande ambizione. Non mi sento il pretoriano di Sinisa, mi sento Lorenzo De Silvestri, un giocatore con tanta voglia di migliorarsi e di crescere».

OBIETTIVI – «La tenuta fisica è il mio primo obiettivo poi gli altri rispecchiano quelli della squadra. Per quanto riguarda la sfida contro il Milan è stata una partita tosta, mentre per quanto riguarda il reparto arretrato sicuramente ci sarà tanto da migliorare perchè la difesa è una questione di squadra».