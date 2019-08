Conferenza stampa Duarte: «Voglio fare la storia del Milan»

Conferenza stampa Duarte: il difensore brasiliano si presenta. Ecco le parole del nuovo acquisto del Milan, arrivato dal Flamengo

Leo Duarte si presenta in conferenza stampa. Ecco le sue parole da Milanello: «Felice di stare qui in un grande club come il Milan. Stavo facendo una gita, shopping con mia moglie quando ho ricevuto la chiamata di Maldini, di cui mio papà è fan. Io lo vedevo giocare».

«Per fisico posso ricordare Thiago Silva, ma se avessi la metà del successo che ha avuto lui al Milan, sarei felice. Mi ispiro a lui».