Conferenza stampa Fonseca: «Siamo pronti e fiduciosi. Ecco cosa voglio dal mercato»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico giallorosso in vista del debutto in campionato contro il Genoa

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto in campionato contro il Genoa domani sera all’Olimpico. Le sue parole.

ESORDIO – «Sono molto motivato, entusiasta e fiducioso. Giocare in casa con i nostri tifosi che ci sosterranno fino all’ultimo minuto è l’ideale per iniziare bene la stagione».

ROMA – «Sono sicuro che la squadra sia cresciuta e abbia avuto un’evoluzione positiva nel pre campionato. Sento che la squadra sta crescendo e arriva pronta all’inizio del campionato. C’è ancora molto da lavorare ma siamo pronti»

DZEKO – «Sono stato molto felice della permanenza di Dzeko. Ero fiducioso dal primo giorno che sarebbe rimasto con noi perchè è importantissimo per la squadra. Il rinnovo mi ha dato una grande felicità. Io non ho dovuto dirgli nulla di particolare per convincerlo a rimanere».

MANCINI – «Non è un segreto che la Roma stia cercando un altro difensore centrale. Ne abbiamo parlato molto con Petrachi perchè vogliamo un giocatore che possa migliorare la qualità della rosa e non è facile trovare un difensore con queste caratteristiche. Mancini? Era abituato a giocare con un sistema di gioco diverso ma sono molto soddisfatto di come sta lavorando. Domani giocheranno Fazio e Juan Jesus».

MERCATO – «Sono pienamente soddisfatto della rosa a mia disposizione. I calciatori hanno risposto bene nel lavoro quotidiano in allenamento, con grande apertura rispetto alle mie idee, sono contento e soddisfatto di tutti».

SCHICK – «È chiaro che qui ha una concorrenza molto grande rappresentata da Dzeko, pertanto non è stato utilizzato moltissimo. Quello che posso dire in questo momento è che lui adesso è qui con noi, si allena e domani sarà convocato. Più in generale ci sono giocatori che necessitano di più tempo per adattarsi a quello che richiedo, altri meno. Probabilmente Schick rientra tra quelli che hanno bisogno di più tempo, ripeto, domani sarà convocato e pronto se ci sarà la necessità di schierarlo».