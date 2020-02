Conferenza stampa Gasperini: «Contro la Roma partita decisiva»

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico dell’Atalanta ha parlato in vista della sfida contro la Roma di Fonseca

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: «Siamo in un ottimo momento, si dice che sarà decisivo ma lo è sempre. A quindici partite dal termine non può determinare in modo certo la classifica. Abbiamo Roma, Valencia e Sassuolo: bisogna guardare la fase del campionato. È più decisiva quella di martedì, perché li ci sono due partite. Giochiamo con la Roma che è la nostra diretta concorrente, è una partita molto attesa».

«La Roma ha fatto bene in certi periodi, ultimamente ha avuto un po’ di problemi ma il valore globale della squadra rimane. È tutta la settimana che leggiamo l’importanza della gara, arriveranno molto motivati. Noi siamo più sereni, ma non vuol dire essere meno motivati. La classifica conta. Noi dobbiamo stare molto attenti, non possiamo recriminare. Abbiamo vinto a Firenze e a Torino, le cose vanno viste un po’ più nel globale. Credo che questo campionato sarà giocato fino all’ultima partita, si rimetterà tutto in corsa. Non si ottengono risultati con grande anticipo. Non credo nelle in anticipo», ha concluso il tecnico dell’Atalanta.