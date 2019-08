Conferenza stampa Gasperini: «Muriel è una forza. Toro sfortunato»

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico dell’Atalanta parla in vista della sfida di campionato contro il Torino

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa: «È chiaro che è un girone che ci dà sulla carta la possibilità di fare qualche punto. Io ho avuto la fortuna di conoscere Guardiola, per me è il numero uno: quando sono stato esonerato dall’Inter mi invitò a Barcellona».

«Toro? Era una bella opportunità per loro, sono stati sfortunati nel sorteggio. Muriel è una forza per l’Atalanta. Ilicic, torna. Castagne si è un po’ fermato lo avremo dopo la sosta».