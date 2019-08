Conferenza stampa Gasperini: «Obiettivo salvezza»

Conferenza stampa Gasperini: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta in vista dell’esordio in Serie A contro la Spal

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: «Abbiamo ambizioni di salvezza. Poi pensiamo tutto il resto, condivido in pieno le parole del presidente. Gli obiettivi li cercheremo strada facendo, non possiamo dire giochiamo per scudetto, Champions o Europa».

«Le incognite e le difficoltà ci sono per il valore della SPAL, vogliamo partire subito forte. Siamo in grado di affrontare le partite con maggiori conoscenze. Noi abbiamo confermato l’ossatura, ma non ho visto vendere big».