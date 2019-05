Conferenza stampa Gattuso: «Ci sono aspettative troppo alte. Abbiamo dato il massimo» – VIDEO

Gennaro Gattuso è amareggiato in conferenza stampa nel commentare la vittoria della Spal che non serve a qualificare i rossoneri in Champions

La consapevolezza di aver fatto un buon lavoro si mischia all’amarezza di non essere riuscito a riportare il Milan in Champions. Gennaro Gattuso si presenta così in conferenza stampa per commentare la vittoria sulla Spal, resa vana dal contemporaneo successo dell’Inter sull’Empoli.

«Ho sempre parlato ad alta voce dei pregi e dei difetti di questa squadra. Il problema di questo club è che da tanti anni che non si va in Champions League, ci sono aspettative troppo alte. E’ normale avere pressioni allenando al Milan. Penso che questi ragazzi abbiano dato il massimo»