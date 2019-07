Conferenza stampa Giampaolo: «Milan? Maldini mi ha chiamato e…»

Il neo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, si è presentato nel corso della conferenza stampa odierna

Nel corso della conferenza stampa odierna, il neo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, si è presentato ai tifosi rossoneri. Ecco le sue parole: «Il Milan sogno o obiettivo? Sono felicissimo e motivatissimo di allenare il Milan, con una società gloriosa e tra i club più conosciuti al mondo. Per me è una grande opportunità, attraverso il sacrificio ho meritato questa chance. Si impara anche dagli errori, ma oggi sono felice e motivato di raccogliere questa sfida e ci sono arrivato al momento giusto».

«Quando è arrivata la chiamata? Stavo salpando in barca per la Croazia, ho preso il primo aereo e sono venuto a Milano. Vi lascio immaginare, 5 anni fa per ripartire sono andato a lavorare in serie C, ho avuto il coraggio e la follia di accettare e ripartire. Ma nutrivo rabbia perchè volevo tornare in serie A. La chiamata di Maldini mi ha reso un uomo felice. Sono pronto a raccogliere questa sfida».