Conferenza stampa Gimenez: «Juve? Non vogliamo vendetta»

Alla vigilia di Atletico Juve, Gimenez interviene in conferenza stampa. Le parole del giocatore dei colchoneros

Insieme a Simeone, in conferenza stampa interviene Gimenez. Il giocatore dell’Atletico Madrid presenta il match con la Juve alla vigilia della sfida.

MOTIVAZIONI – «A noi ci motiva ogni partita. Sappiamo l’importanza che ha questa partita, iniziare con il piede giusto è importante. Vogliamo giocare bene e guadagnare punti».

RONALDO – «Non ci preoccupa. Indipendentemente dal rivale, la motivazione ce l’abbiamo dentro di noi. Ciò che è successo fa parte del passato, vogliamo competere con la stessa voglia che abbiamo in ogni partita».

VENDETTA – «No, assolutamente. È una nuova partita, una nuova stagione con nuovi giocatori. È una situazione diversa e, come dicevo prima, abbiamo voglia di competere. Noi cerchiamo di giocare ogni partita come facciamo sempre e questo è il nostro modo di pensare. Non abbiamo voglia di vendetta».

