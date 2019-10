Conferenza stampa Guardiola: «Gasperini ha fatto cose incredibili»

Conferenza stampa Guardiola, ecco le parole dell’allenatore del Manchester City alla vigilia del match con l’Atalanta

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

«Quello che dicevo su Sarri è uguale a quello che penso di Gasperini. Una squadra come l’Atalanta, fare quello che ha fatto lo scorso anno, è incredibile. Con gli orobici un derby per me? No, io ero molto legato alla famiglia Corioni, mi hanno trattato molto bene. Champions? Ho molta fiducia nella mia squadra, ma ho la consapevolezza che ci siano altri club che possono vincerla».