Conferenza stampa Inzaghi: «Domani match importantissimo, Fiorentina in forma»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Lazio

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del mister per Lazio Style Radio per presentare la sfida con la Fiorentina.

SULLA GARA DI DOMANI – «Quella di domani è una gara importantissima. Sappiamo che squadra affronteremo: è una squadra in salute, che viene da due pareggi consecutivi con Juve e Bologna. Ha grande qualità e giocatori esperti e dovremo fare una partita da grande squadra per migliorare la nostra classifica».

SUGLI AVVERSARI E SUI RECUPERI – «Vlahovic un giocatore che ha fatto grandi cose e sta avendo ottimi numeri, così come Ribery che è un giocatore che conosciamo molto bene. Al di là degli attaccanti, però, hanno anche ottimi difensori e centrocampisti. Noi saremo senza Fares squalificato e con Caicedo ed Escalante ancora infortunati, ma possiamo contare sul rientro di Acerbi e Luiz Felipe. Dovremo fare una grande partita».

