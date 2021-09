Conferenza stampa Italiano: «Massima attenzione al Genoa. Possiamo ancora migliorare»

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa

GENOA – «È una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli e ha vinto in rimonta a Cagliari: domani avremo di fronte una formazione che dovremo affrontare con la massima attenzione. Lì lo stadio spinge, ci sono giocatori di qualità e temperamento. Ci aspetta un banco di prova importante, veniamo da due vittorie e dobbiamo provare a dare continuità. Ci sarà bisogno di una grande prestazione».

MIGLIORARE – «I margini di miglioramento li hanno tutte le squadre, specie i club che hanno cambiato allenatore e tanti giocatori. Alla terza giornata abbiamo già un vantaggio importante ma penso che possiamo ancora crescere e migliorare. Dobbiamo credere in modo ossessivo a quello che facciamo in settimana visto che possiamo far vedere molto di più a livello tecnico e di personalità».

BALLOTTAGGIO IN PORTA – «Nell’ultima partita ho scelto Terracciano perché aveva lavorato per 15 giorni a Firenze preparando bene la gara con l’Atalanta. I serbi e gli italiani sono arrivati prima di altri compagni, altri giocatori sono invece arrivati in ritardo. Sono state fatte scelte legate agli impegni con le Nazionali. In porta ci sono delle gerarchie e i ragazzi lo sanno: non mi piace anticipare le scelte, domani vedremo».