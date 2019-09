Conferenza stampa Jorginho: «Andremo in campo per vincere»

Conferenza stampa Jorginho, il centrocampista alla vigilia della Finlandia: «A prescindere da chi va in campo andremo per vincere»

A fianco di Roberto Mancini, in conferenza stampa, è stato Jorginho a presentare la gara in programma contro la Finlandia. Ecco il suo pensiero:

«Vedremo cosa sceglierà il mister. A prescindere di chi va in campo, per le caratteristiche che abbiamo, andremo in campo per vincere. La Finlandia? È un buon gruppo, non dobbiamo preoccuparci solo di Pukki. Lui ha un po’ di tutto, è completo come attaccante. Ha tempo di inserimento, è molto intelligente a mettersi nella posizione per riposizionarsi subito».