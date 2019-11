Conferenza stampa Juric: «Verona Brescia scontro salvezza? Calma, è ancora lunga»

Ecco le parole del tecnico dell’Hellas Verona Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia

Ivan Juric ha analizzato in conferenza stampa il duello tra neopromosse tra il suo Hellas Verona e il Brescia di Corini. Ecco le parole del tecnico degli scaligeri.

«Sfida delicata contro il Brescia? Sì, è la terza in una settimana, contro un avversario che come noi era in B. Non è un momento decisivo, ma molto importante. Se è già uno scontro salvezza? È ancora molto lunga, non bisogna pensare così in grande, ma affrontare ogni partita con calma. Ballottaggio Di Carmine-Stepinski? Deciderò oggi chi giocherà. Se mi sarebbe piaciuto allenare Balotelli? No, sono contento dei miei. Hanno tanti giocatori di valore, non solo Tonali. Serve fare una grande partita. Condizioni di Veloso? Ieri si è allenato, se tutto va bene domani giocherà».