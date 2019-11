Conferenza stampa Klopp: «Napoli? Sarà difficile, ma dobbiamo vincere»

Conferenza stampa Klopp, il tecnico del Liverpool presenta con le sue parole la partita di Champions contro il Napoli

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa la partita in programma domani contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico Reds:

PARTITA – «Dobbiamo vincere, è l’obiettivo di ogni partita. Ma è lo stesso che ha il Napoli, tutti vogliono sempre vincere. Contro il Napoli è difficile, abbiamo letto che stanno succedendo tante cose, ma resta un avversario molto forte. Hanno vinto contro di noi a Napoli sia l’anno scorso che quest’anno».

SQUADRA – «Matip sta migliorando ma non sarà convocato. Non ci sono infortuni lunghi. Sono valutazioni che dobbiamo fare con grande attenzione, è un momento importante della stagione e ci sono tante partite da giocare. Salah? Sta bene, l’ho visto bene nell’ultimo allenamento».

RITIRO DEL NAPOLI – «La struttura della società è diversa qui in Inghilterra, i nostri proprietari non ci chiedono di fare queste cose, ma molto spesso ne ho fatti di ritiro. A Mainz per esempio, quando le cose non andavano bene. Non so cosa sia successo, perché sia successo, non ho idee al riguardo».