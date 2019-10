Conferenza stampa Liverani: «Toccherà a noi mettere in difficoltà il Milan»

Conferenza stampa Liverani, ecco le parole dell’allenatore del Lecce per presentare la partita di domani contro il Milan

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita dei salentini contro il Milan. Ecco le parole del tecnico:

«Milan? Ha caratteristiche per poter scendere in campo con il 4-3-3, ha cambiato allenatore. E Pioli ha lavorato con l’intero gruppo solo da giovedì, come me. Toccherà a noi far soffrire i rossoneri, non andremo lì per rintanarci nella propria metà campo. Vogliamo e dobbiamo attaccare, solo così potremo fare punti. La nostra filosofia prevede di difenderci attaccando».