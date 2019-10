Conferenza stampa Mancini: «Abbiamo ragazzi con futuro importante»

Conferenza stampa Mancini, ecco le parole del commissario tecnico dell’Italia in vista delle qualificazioni a Euro 2020

Il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in vista delle gare contro Grecia a Liechtenstein. Ecco le parole dell’allenatore:

«I ragazzi sono migliorati, dall’inizio a oggi stanno giocando quasi tutti. Vuol dire che sono migliorati, gli allenatori ci stanno puntando. Sono ragazzi di valore, possono avere un futuro nelle squadre più importanti. I ko di Sensi e Pellegrini? C’è tempo di recuperarli per l’Europeo anche se non c’è tempo di provare alcune cose. Campionato? Il problema dei tecnici da noi è che appena sbagli tre partite vai in discussione. L’Atalanta si sta confermando, la Roma sta facendo un bel calcio. De Rossi? Come con Buffon, ci faceva piacere dare a giocatori fondamentali un’altra occasione per salutare i tifosi. Ho parlato con Balotelli, ha bisogno di giocare».