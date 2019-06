Conferenza stampa Mancini: «Gli allenatori italiani? I più bravi» – VIDEO

Mancini, in conferenza stampa, dice la sua sugli allenatori italiani: «A livello tattico sono forse i più bravi. All’estero fanno bene»

La storia lo insegna, gli allenatori italiani sono sempre stati tra i migliori al mondo. Lo dicono i risultati, le imprese sportive. Roberto Mancini fa parte sicuramente di questo club, e adesso ha la grossa responsabilità di far tornare la Nazionale italiana in alto. Ci sta riuscendo, per adesso.

Ha incensato gli allenatori suoi connazionali, in conferenza stampa: «Sono a livello tattico molto bravi, forse i più bravi. Se tutti i tecnici sono in Italia è meglio per le squadre di club ma anche per la Nazionale. In ogni caso è positivo che gli allenatori italiani vadano anche all’estero. Tutti hanno sempre fatto bella figura».