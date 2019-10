Conferenza stampa Mancini: «Obiettivo l’Europeo poi si vedrà. Su Vialli dico che…»

Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia alla vigilia della sfida contro la Grecia di domani sera

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro la Grecia. Una gara che potrebbe valere, in caso di vittoria, la qualificazione per la fase finale di Euro2020, con gli ellenici già praticamente fuori dalla corsa per il secondo posto. Le parole del ct azzurro.

QUALIFICAZIONE – «Dobbiamo qualificarci, abbiamo un avversario di fronte, non sarà così semplice. Quando presi la nazionale non sapevo cosa potesse accadere di lì a quindici mesi. Era importante fare in fretta, conoscere i giocatori, le prime partite erano improntate in questo pensiero. Non siamo stati in difficoltà quando abbiamo perso, tra campioni del Mondo e campioni d’Europa».

BERNARDESCHI O BARELLA – «Abbiamo un dubbio solo… è quello, sì»

OBIETTIVI – «Principalmente c’è l’Europeo, è la prima competizione che avremo. Poi chiaramente è una squadra che va vista in base a quel che sarà il Mondiale in Qatar. Ma l’obiettivo primario è quello, sono tanti anni che il campionato d’Europa manca dalla bacheca italiana, è questo l’obiettivo primario»

VIALLI – «Io non so cosa accadrà da qui a un mese. Mi fa molto piacere che il presidente abbia avuto questa idea per Luca, è stato mio compagno di squadra per tanti anni. Fa piacere a me, allo staff, al giocatore. Oramai è un ragazzo maturo (sorride, ndr) credo possa aiutarci»