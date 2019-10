Conferenza stampa Maran: «Abbiamo tanta voglia dei 3 punti»

Conferenza stampa Maran, le parole dell’allenatore del Cagliari per presentare la sfida casalinga contro la Spal

L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita della sua squadra contro la Spal. Ecco le dichiarazioni:

«Sappiamo che dobbiamo accelerare in casa, facendolo però con la testa giusta: non è questione di pressioni, quanto di attenzione alle giocate. Dobbiamo pensare alla partita e alla prestazione, perché i risultati arrivano solo in questo modo. C’è tanta voglia di tre punti. Ogni settimana per noi è un test: dobbiamo essere bravi a crescere come mentalità e come partita. Il fatto di essere bravi a cambiare in corsa è un pregio, è un fattore di crescita quotidiana per noi».