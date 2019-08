Conferenza stampa Maran: ecco le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match di Serie A contro l’Inter

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: «Assenza Pavoletti? Dispiace, ovviamente, per il valore del giocatore. Non deve essere una situazione che ci fa cambiare squadra. Barella? Figlio di questa maglia e di questa terra, si merita un grande abbraccio».

«Olsen e Simeone? Sto riflettendo se far esordire Olsen. Devo valutare e parlare con i ragazzi. Inter? Sarà una delle tre protagoniste di questo campionato. Conte in breve tempo ha dato un’identità alla squadra».