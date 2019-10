Conferenza stampa Marchisio: «Mi ritiro. Scelta ponderata ma difficile»

Conferenza stampa Marchisio, ecco le parole dell’ex calciatore della Juventus direttamente dall’Allianz Stadium

Claudio Marchisio, storico giocatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dall’Allianz Stadium. Ecco le parole del centrocampista:

«Ho deciso di ritirarmi. Questa estate ho trascorso momenti molto complicati, ero dentro una riabilitazione e in me era scattato qualcosa: lavoravo per tornare in campo, ma la mia testa voleva fare qualcosa e il corpo non reggeva più. Se non puoi dare quello che hai sempre dato era giusto arrivare a questa decisione, a prescindere dall’età. L’importante è quello che senti dentro. Sono arrivate anche offerte importanti, da altri Continenti e Paesi, ma dentro di me sapevo che non avrei rispettato quello che è Claudio. Vorrei rigiocare la finale di Berlino contro il Barcellona: è stata combattuta, vorrei rigiocare una parte del secondo tempo per poterla sbloccare».