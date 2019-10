Conferenza stampa Marsch: «Col Napoli non dobbiamo avere paura»

Conferenza stampa Marsch, ecco le parole dell’allenatore del Salisburgo per presentare il match di domani contro il Napoli

L’allenatore del Salisburgo, Jesse Marsch, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue parole:

«Abbiamo una squadra giovane, il vantaggio è non avere paura quando si va in campo: vogliamo essere protagonisti. Firmare per un pareggio? Vorremmo prendere un vantaggio nel match di domani sera, così penseremo al ritorno al San Paolo con maggiore serenità. Seguo da tanto Ancelotti, ho visto tuta la sua carriera, ma ora devo solo pensare al campo. Loro hanno grandi calciatori, soprattutto davanti, sono molto flessibili e sarà importante difendere bene su tutti loro».