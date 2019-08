Conferenza stampa Mazzarri: «Verrà fuori lo spirito Toro»

Conferenza stampa Mazzarri: il tecnico del Torino parla in vista dell’andata dei playoff di Europa League con il Wolverhampton

Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Wolverhampton. Ecco le parole trasmesse da Sky Sport: «Indipendentemente da come andrà il preliminare, dovremo essere in grado di giocare un grande campionato».

«Hanno tenuto tutti i migliori dell’anno scorso, sono uniti e organizzati, Espirito Santo è molto bravo. È un avversario difficilissimo da affrontare. Faremo una grande gara, verrà fuori lo spirito Toro».