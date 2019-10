Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la sfida contro il Brescia

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di lunedì contro il Brescia. Ecco le sue parole:

«Avremo un ciclo di partite che sicuramente ci dirà cosa vogliamo fare da grandi. Le prossime avversarie sono alla pari del nostro livello. Il Brescia ha giocato 4 gare su 6 in trasferta disputando ottimi match con Juventus e Napoli. Ribery? In questa nuova posizione si sta divertendo e ci auguriamo che possa andare avanti così e sugli stessi livelli. Chiesa sta bene, lo sto valutando. Forse non è libero al 100% ma oggi lo valuterò e domani tutto sarò più chiaro».